Репортаж: Скоростной поезд «Ласточка» начал курсировать из Петербурга в Карелию

Любителям путешествий под стук колес можно планировать новый праздничный маршрут. Первая «Ласточка» уже курсирует между Петербургом и Сортавалой. И это настоящий экспресс в сказку. Теперь всю красоту Карелии можно увидеть из окон комфортабельных вагонов.

Если раньше, например, до уникального горного парка Рускеала нужно было добираться с пересадками — теперь пассажирам предложили и скорость, и удобство.

«Ласточка» отправляется в путь раньше всех. В 6 утра пассажиры спешат занять места в вагонах.

В скоростном поезде, рассчитанном на 350 пассажиров — комфортно всем. Пока люди читают газеты или спят в удобных креслах, наслаждается дорогой и четвероногая Манька.

— Это прекрасно, что у нас такое направление открылось, это здорово, что можно проехать с животными. Ценообразование компании очень радует, потому что за вполне себе реальные деньги — теперь можно путешествовать, — делятся впечатлениями пассажиры.

Современный состав связал Северную столицу с юго-западом Карелии. Раньше между Петербургом и Сортавалой не было прямого железнодорожного сообщения, добираться приходилось с пересадками. Путь занимал 6 часов. Сейчас время сократилось в полтора раза. Запуск этой «Ласточки» не только подарок всем жителям региона, но и первая ласточка в увеличении туристического потока.

— Это целые новые направления, потому что поезд, скажем, для новых туристов, те, кто раньше не доезжал, может быть, по разным причинам, те же самые школьники совершенно безопасно, спокойно смогут теперь добираться до этих мест, — уверен глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

И это неудивительно, ведь природа Карелии влюбляет в себя каждого, кто хотя бы раз побывал в этих местах. Горные реки, водопады, остров Валаам. Более 60 тысяч озер! Кристально чистые водоемы и вековые хвойные деревья создают тот удивительный климат, который привлекает туристов. Когда кажется, что выдерживать темп мегаполисов больше нет сил, пора отправляться в сказку. После отдыха в затерянном первозданном лесу, где расположился отель «Точка на карте. Сортавала» — у гостей обязательно откроется второе дыхание.

— Здесь ты находишься, смотришь на эту красоту сказочную, это совершенно зимняя сказка — и у тебя наступает точка гармонии, когда тебе хорошо, и ты восстанавливаешься, отдыхаешь. Это очень ценно, мне кажется, — рассказала путешественница Татьяна Войстрок.

Гостевые дома расположены рядом с уникальным природным парком. Всего в 15 километрах — одна из главных достопримечательностей Карелии — мраморный каньон Рускеала. Из отеля легко добраться до водопада «Белые мосты». А можно просто слушать тишину, никуда не выходя.

— Отель, в котором не надо переплачивать за вид из окна. Все номера, а всего их более шестидесяти, с видом на озеро и вековые ели, — говорят отдыхающие.

Эти же панорамы открываются из беседок, в которых можно пожарить барбекю, устроив таким образом пикник на природе. А после — самое время отправиться на банные процедуры.

Сауна сделана из естественных пород. Здесь вы можете порадоваться не только теплу и веникам, которые из березы сделаны, но так же видом, который на скалы.

Заскучать не даст центр активного отдыха «Терра Нордика». Освоить багги и снегоходы помогают опытные инструкторы, они сопровождают гостей на всем маршруте. А гиды составят незабываемое путешествие по заповедным местам.

— В последнее время очень много людей, кто приезжает пользоваться снегоходами. Сегодня у нас целый день расписан. Наши места — они такие, глухие немножко и часть маршрутов, которые мы создали, они составлены по старым финским дорожкам, картам. Каждый гость, который к нам приехал, как первооткрыватель, — рассказал руководитель проекта «Терра Нордика» Иван Анненков.

«Точка на карте» — словно финальный аккорд в борьбе с хандрой и усталостью. Зима здесь только радует, а удовольствие от праздников — ощущается гораздо сильнее. Ведь заповедные ели таят в себе так много новогоднего волшебства.

Ранее Пятый канал сообщал, что в природном парке «Рускеала» открылось почтовое отделение.