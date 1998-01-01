В России завершено создание крупнейшей в мире системы цифрового телевещания

, 10:39 Репортаж 48

Последнюю передающую станцию открыли за Полярным кругом. Цифра принесла новую жизнь в Мурманскую область.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев, Пятый канал

Начинали амбициозный проект еще девять лет назад в Хабаровске. И вот теперь поселок Видяево в Мурманской области — последняя точка на карте крупнейшей в мире цифровой сети.

Приход цифрового телевидения в Видяево — это даже больше, чем революция черно-белого экрана. Какая разница — цветная картинка или нет — если из-за плохого сигнала все равно ничего не видно.

— Показывали буквально 1-2 канала и ловили очень плохо. Особо посмотреть было нечего. Сейчас у нас все показывает, каналов много, отличного качества, — делится впечатлениями жительница поселка Видяево Елена Конева.

Теперь и в маленьком заполярном поселке и в гигантском мегаполисе — единый стандарт. 20 обязательных теле- и три радиоканала. Они стали доступны всем, когда по щелчку символического пульта в Мурманской области открыли последнюю в стране, 5040 по счету телевышку.

На такой масштаб не замахивался никто и никогда. Более пяти тысяч башен — их модернизировали или построили с нуля меньше, чем за 10 лет — смогли бы охватить территорию 47 таких стран как Германия. Чтобы построить крупнейшую во всем мире телесеть — в России работали рекордными темпами — запускали по передатчику каждые восемь часов.

— Давайте возьмем хотя бы Забайкалье. Там у нас 265 объектов. Если их просто по линейке соединить с Читой, то это 70 тысяч километров. На каждый объект наши группы с целью контроля должны были доехать. Если просто цифры перемножить, получается до Луны обратно и еще раз до Луны, — рассказал генеральный директор ФГУП «РТРС» Андрей Романченко.

Таким же космическим как расстояние будет качество и звук. Рябь, шипение — все это в прошлом. Переход на цифру — позволит увидеть мир в мельчайших деталях.

Если эффекта «было-стало» не заметно, значит, телевизор все еще принимает аналоговый сигнал. Чтобы после его отключения не остаться перед черным экраном, для всех моделей, выпущенных до 2012 года достаточно приобрести приставку. Льготникам покупку обещали субсидировать — решение об этом принимают местные власти.

— Минимальная цена приставки сегодня эквивалентна стоимости одного блока сигарет. При том, что курить вредно, смотреть 20 каналов-здорово и хорошо, — говорит заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.

Сигнал будет четким всегда — вне зависимости от сложности рельефа или удаленности от вышки. Все оборудование надежно защищено.

Окончательно вся страна попрощается с аналоговым ТВ уже этим летом — план перехода для каждого региона есть на официальном сайте смотрицифру.ру, как и список всех каналов, кстати, на 5 кнопке. Хотя смотреть Пятый канал в высоком качестве можно уже сейчас. Эра цифрового телевидения уже наступила — под вспышки фейерверка.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Тверская область стала первым регионом России с полностью цифровым ТВ.

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