Девушка получила травмы на концерте Макса Коржа

, 14:14 33

Поклонница творчества белорусского певца попала в давку на выступлении артиста в Петербурге. Девушку госпитализировали.

Фото: ВКонтакте @maxkorzh

На концерте Макса Коржа в Петербурге одна из фанаток получила закрытую травму грудной клетки. Сейчас 16-летняя девушка покинула приемный покой больницы, а врачи оценивают ее состояние как «удовлетворительное». О случившемся сообщил сайт телеканала 78.

Как сказала сама девушка, она получила травмы в давке на концерте, после чего обратилась к врачам. Инцидент произошел на концерте 23 декабря в Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге.

Это не первый случай, когда на концерте Макса Коржа становится плохо зрительницам. Ранее Пятый канал сообщал, что на выступлении белорусского исполнителя в Уфе девушка в первых рядах потеряла сознание. Это произошло после того как Корж прыгнул в толпу и возле сцены образовалась давка.

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