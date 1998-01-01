«Что там пародировать?» Лозе не понравилось, что Харламов исковеркал песню «Плот»

, 15:50 Эксклюзивное интервью 158

Резидент Соmеdу Сlub продолжает записывать пародии на всеми любимые композиции и тем самым злить общественность.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Резидент Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов записал очередную пародию на еще один хит 90-х. На этот раз внимания комика «удостоилась» песня «Плот» в исполнении Юрия Лозы. Харламов традиционно изменил слова композиции и превратил философский текст в юмористический.

— Я мокрый весь в поту

Сквозь кусты, забор и клумбы,

Взяв только с штаны с тумбы,

От любовницы бегу.

А за мной несется муж,

Ненависть свою не пряча, — поет шоумен.

Instagram @garikkharlamov

Поклонников Гарика Харламова новая поэтическая попытка резидента камеди-шоу рассмешила, а вот сам Юрий Лоза остался недоволен, хоть еще и не слышал пародию.

— Я не знаю, что там можно пародировать. Даже представить не могу. Самое главное в пародии — найти достойный пример. А если пародировать нечего, то лучше этим не заниматься, — сказал Лоза в разговоре с Пятым каналом.

По словам певца, поклонники его творчества с 1990 годов пишут ему о том, что эта композиция наводит их на определенные размышления о жизни, а некоторых даже спасает.

— И вообще это единственная русская песня, которая исполняется американцами на английском языке, — подчеркнул Юрий Лоза.

Ранее Пятый канал сообщал, что до этого Гарик Харламов перепел другой хит 90-х — «Зеленоглазое такси» Михаила Боярского. Однако артист на комика не обиделся и даже назвал его хорошим юмористом.

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