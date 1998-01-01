«С юмором!»: Боярский прокомментировал пародию на песню «Зеленоглазое такси»

Певец и актер Михаил Боярский не собирается предъявлять претензии к резиденту Comedy Club Гарику «Бульдогу» Харламову из-за пародии на композицию «Зеленоглазое такси». Об этом Боярский сообщил в разговоре с Пятым каналом.

— Ничего плохого он сделать не может, потому что он человек с юмором. Так что у меня к нему нет вопросов, — сказал Боярский, отметив при этом, что пародию на свой хит 90-х он пока не слушал.

Ранее Пятый канал сообщал, что перепетая Харламовым композиция набрала полтора миллиона просмотров в Instagram, а также вызвала интерес у пользователей, но далеко не всем композиция пришлась по душе. В песне вместо «зеленоглазого такси» он обращается к пиявке.