Эмили Ратаковски в «деталях» продемонстрировала «пятую точку» — фото

, 17:12 Фото 88

Супермодель решила показать не только свои прелести, но и собственную марку купальников.

Фото: instagram @emrata

Эмили Ратаковски убила сразу двух зайцев, опубликовав очередные «горячие» снимки на своей странице в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Свою публикацию автор подписала лаконично — «details», что можно перевести как «подробности» или «тонкости». С одной стороны, ничего нового — 27-летняя супермодель демонстрирует один из своих главных козырей — ягодичные мышцы.

Однако внимание женской части 21-миллионной армии подписчиков привлекли не они, а черный элегантный купальник бренда Ратаковски. Пока первые любовались ракурсом, вторые — переходили в онлайн магазин и спешно покупали пляжный наряд.

Что тут скажешь, так современные феминистки, к которым себя относит Эмили, зарабатывают на жизнь.

Ранее Пятый канал рассказывал о провокационном платье Ратаковски, в которое модель облачилась для съемок журнала Vogue.

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