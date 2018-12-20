Эмили Ратаковски убила сразу двух зайцев, опубликовав очередные «горячие» снимки на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 20 Дек 2018 в 11:53 PST

Свою публикацию автор подписала лаконично — «details», что можно перевести как «подробности» или «тонкости». С одной стороны, ничего нового — 27-летняя супермодель демонстрирует один из своих главных козырей — ягодичные мышцы.

Однако внимание женской части 21-миллионной армии подписчиков привлекли не они, а черный элегантный купальник бренда Ратаковски. Пока первые любовались ракурсом, вторые — переходили в онлайн магазин и спешно покупали пляжный наряд.

Что тут скажешь, так современные феминистки, к которым себя относит Эмили, зарабатывают на жизнь.

Ранее Пятый канал рассказывал о провокационном платье Ратаковски, в которое модель облачилась для съемок журнала Vogue.