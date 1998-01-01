В Калуге мужчина, якобы нашедший ребенка на помойке, оказался его отцом

Невероятная по цинизму история в Калуге. Герой, якобы спасший младенца, которого выбросили на помойку в мороз, оказался отцом этого ребенка. Сомнений нет — все подтвердила генетическая экспертиза, которая была назначена в рамках уголовного дела.

Пятый канал рассказал об этом на минувшей неделе. Тогда 18-летний молодой человек заявил, что обнаружил малышку — здоровую, доношенную девочку на площадке для мусора. Он рассказывал подробности, мол, в ожидании скорой помощи и полиции согревал младенца под одеждой.

Читайте также Житель Хабаровского края рассказал, как спас ребенка в тайге

Правоохранители, отрабатывая версии — кто мог так поступить с новорожденной, решили проверить и самого спасителя. Как выяснилось — не напрасно. Молодой человек вынужден был признаться, что мама ребенка — его 22-летняя подруга, с которой они снимают квартиру неподалеку. Причем, роды он принимал сам, предварительно изучив медицинскую литературу. Ну, а после пара решила избавиться от дочки.

Правовую оценку действиям горе-родителей предстоит дать следствию.