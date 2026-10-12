Подросток-спортсмен из Петербурга умер, выпив «коктейль» с маркетплейса

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Адвокат семьи настаивает, что ядовитое вещество продавалось как спортивная добавка.

Почему закрыли дело отравленного спортдобавкой подростка

Фото: 5-tv.ru

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РГ: подросток-спортсмен из Петербурга умер после «коктейля» с маркетплейса

 В Санкт-Петербурге расследуют обстоятельства гибели 16-летнего школьника. Тело подростка обнаружили в лесу в Зеленогорске 15 сентября 2024 года, рядом находилась термокружка с остатками химического вещества. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на материалы уголовного дела.

Как следует из документов, 8 сентября юноша заказал на маркетплейсе пищевую добавку. По одной из версий, он перепутал ее с технической солью, имеющей такое же название. Судебная экспертиза подтвердила, что смерть наступила от отравления нитритом натрия. Однако уголовное дело по статье 238 УК РФ так и не возбудили.

Адвокат Виталий Гудков, представляющий интересы близких, считает, что трагедия могла произойти из-за нарушения правил дистанционной продажи химикатов. В беседе с 5-tv.ru он заявил, что юноша приобрел товар компании «Русский химик» из Москвы. В карточке вещество значилось как спортивная добавка, и там не было предупреждения, что это сильнодействующий яд.

«Наоборот, писали, что применяется в медицине, действует как консервант. Это грубейшее нарушение», — заявил адвокат.

Роспотребнадзор, добавил он, признал дистанционную продажу этого вещества запрещенной, поскольку оно используется только в промышленности со средствами индивидуальной защиты.

«Он сдал контрольную по химии, помогал однокурсникам, планировал поездку в Казань. За день до трагедии сдал деньги на поездку. Это был активный парень, который занимался спортом, снимался в кино и хотел стать врачом», — подчеркнул Гудков.

Адвокат добавил: следователи направили запросы в маркетплейс и компанию-производителю, но на этом все закончилось. Административный протокол на продавца составили только спустя два года после случившегося, а вещество до сих пор свободно продается. Сейчас Гудков намерен добиваться возбуждения уголовного дела и готов передать материалы, включая переписку с маркетплейсами и скриншоты карточек товара, для дальнейшей огласки.

Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина заинтересовалась доводами адвоката. Она изучает обстоятельства смерти школьника.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании 43-летнего отца годовалого мальчика в Георгиевске Ставропольского края. Ребенок попал в реанимацию после контакта с наркотическим веществом. Малыш нашел в квартире сверток из фольги и раскусил его, вскоре его госпитализировали. Сейчас угрозы жизни нет. По данным следствия, пакет оставил на тумбе отец. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В отношении него возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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