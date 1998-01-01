Центробанк отверг предложение о запрете подарочных карт

Запретить подарочные сертификаты — такая инициатива появилась в России. Речь о пластиковых картах, которые выпускают магазины. Взять под контроль действия продавцов, дарителей и тех, кто такие презенты принимает, решили в Национальной платежной Ассоциации.

Там считают, что на практике сертификатами начинают пользоваться как банковской картой, ведь нередко их можно пополнять на сумму до миллиона рублей. При этом о владельце ничего неизвестно, а значит, мошенникам предоставляется удобная возможность для обналичивания средств.

— Банки тратят огромные средства на то, чтобы все подозрительные операции выявлять, противодействовать обналичиванию. И когда рядом существует такой эмиссионный источник, рынок карт, которые создают такой теневой оборот. Это ни в чьих интересах — ни рынка, ни государства, — сказала исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

Национальная платежная ассоциация обратилась за поддержкой в Федеральную антимонопольную службу и Росфинмониторинг. Однако пока испортить кому-то праздник не получилось. Центробанк уверяет, что вводить запрет на подарочные сертификаты в данный момент не планирует, так как считает это нецелесообразным, ведь пострадает потребитель.