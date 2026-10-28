Следы насильственной смерти: в Челябинске нашли убитыми троих человек

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 28 0

Место преступления осматривают криминалисты.

Жестокие убийства в Челябинске

Фото: © РИА Новости/Артем Пряхин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следком: тела убитых мужчины, женщины и девочки нашли в Челябинске

В Челябинске нашли убитыми троих человек — предположительно, семью. Об этом сообщили в отделе Следственного комитета по региону.

«Следователем следственного отдела по Центральному району города Челябинск СУ СК России возбуждено уголовное дело», — гласит публикация ведомства в МАКС.

По данным следователей, тела нашли в одной из квартир дома в микрорайоне Вишневая горка. На месте обнаружены тела мужчины, женщины и ее 15-летней дочери. Кем мужчина был по отношению к женщине и девочке, не уточняется. У всех — признаки насильственной смерти.

Криминалисты осматривают место предполагаемого убийства и устанавливают все обстоятельства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве раскрыли убийство 40-летней Татьяны Е., тело которой нашли в лесном массиве под Ступином. Расправу над бывшей женой устроил 37-летний Виталий М. во время ссоры в квартире на Зеленом проспекте на востоке Москвы: в пылу конфликта мужчина ударил женщину кулаком в лицо, а когда та потеряла сознание — задушил ее.

Лишь через двое суток, глубокой ночью, он вынес тело из дома, загрузил в машину и увёз в лесной массив под Ступином, всё это время родные безуспешно искали пропавшую.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.53
0.04 90.10
0.01
Зимняя подготовка волос: лунный гороскоп стрижек на ноябрь 2026 для знако...

Последние новости

12:44
Россия предоставила консульский доступ к задержанному японскому журналисту
12:42
Россия поддерживает справедливый принцип освоения ресурсов Африки
12:37
«Свысока»: как западные СМИ привыкли говорить об Африке
12:35
В Испании столкнулись два скоростных поезда: есть погибшие
12:26
«Иду, смотрю — парень барахтается в речке»: мужчина спас мальчика в Перми
12:23
В России заявили, что эпоха гегемонии западных СМИ подошла к концу

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Египет увел у Европы весь газ, которого не хватило ЕС для восстановления запасов
«Где взять профессионалов?» — Бутман о том, почему артисты играют под фонограмму
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год