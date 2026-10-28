Следы насильственной смерти: в Челябинске нашли убитыми троих человек

Место преступления осматривают криминалисты.
Фото: © РИА Новости/Артем Пряхин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Следком: тела убитых мужчины, женщины и девочки нашли в Челябинске
В Челябинске нашли убитыми троих человек — предположительно, семью. Об этом сообщили в отделе Следственного комитета по региону.
«Следователем следственного отдела по Центральному району города Челябинск СУ СК России возбуждено уголовное дело», — гласит публикация ведомства в МАКС.
По данным следователей, тела нашли в одной из квартир дома в микрорайоне Вишневая горка. На месте обнаружены тела мужчины, женщины и ее 15-летней дочери. Кем мужчина был по отношению к женщине и девочке, не уточняется. У всех — признаки насильственной смерти.
Криминалисты осматривают место предполагаемого убийства и устанавливают все обстоятельства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве раскрыли убийство 40-летней Татьяны Е., тело которой нашли в лесном массиве под Ступином. Расправу над бывшей женой устроил 37-летний Виталий М. во время ссоры в квартире на Зеленом проспекте на востоке Москвы: в пылу конфликта мужчина ударил женщину кулаком в лицо, а когда та потеряла сознание — задушил ее.
Лишь через двое суток, глубокой ночью, он вынес тело из дома, загрузил в машину и увёз в лесной массив под Ступином, всё это время родные безуспешно искали пропавшую.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
51%
Нашли ошибку?