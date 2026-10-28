Щедрая душа: пермяк обокрал женщину с сайта знакомств и купил другу машину

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 22 0

Любовь прошла, не успев начаться: вместо продолжения романтической истории потерпевшую ждали пустой банковский счет и заявление в полицию.

Пермяк обокрал женщину с сайта знакомств — подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Максим Богодвид

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Пермяк обокрал женщину с сайта знакомств и купил другу машину

Житель Перми похитил телефон женщины, с которой познакомился в интернете, и перевел с ее банковского счета более 400 тысяч рублей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов Свердловской области.

Знакомство состоялось в феврале 2026 года. После нескольких встреч мужчина и женщина вместе отправились из Перми в Нижний Тагил к знакомой. Во время застолья со спиртным его спутница уснула.

Мужчина забрал ее телефон, открыл банковское приложение и отправил деньги на счета своих товарищей. Уже тем вечером он начал оплачивать покупки в магазинах и поездки на такси, а затем отправился со знакомым в сауну.

На следующее утро злоумышленник посетил автосалон. Для себя он приобрел «Ниву Шевроле», для приятеля — автомобиль ВАЗ. Тому же знакомому достался украденный телефон женщины. Оставшиеся деньги мужчина потратил на одежду.

Проснувшись, потерпевшая обнаружила исчезновение спутника и телефона. В банковской выписке она увидела переводы и обратилась в полицию.

В суде мужчина полностью признал вину. Его осудили за кражу телефона и хищение денег с банковского счета в крупном размере. Ему назначили три года шесть месяцев принудительных работ.

Из заработка осужденного будут удерживать 10% в доход государства. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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