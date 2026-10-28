«А как можно за иронию хейтить?»: Валерия вступилась за Sabi

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 38 0

Иосиф Пригожин, в свою очередь, обратил внимание на популярность молодой певицы и ее многомиллионные прослушивания.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Валерия вступилась за Sabi после критики ее творчества

Народная артистка России Валерия удивилась критике в адрес певицы Sabi (настоящее имя — Сабина Мамедова) из-за юмора и ироничного характера ее творчества. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемке сниппета к совместной песне с молодой исполнительницей.

«А как можно за иронию хейтить?» — недоумевала Валерия.

Продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, отметил популярность Sabi и обратил внимание на количество прослушиваний ее песен.

«Послушайте, 100 миллионов прослушиваний — кто может сегодня похвастаться? Ну правда. Ну это же круто. И слушают не только в России, а слушают по всему миру», — сказал он.

По словам Пригожина, российских исполнителей знают и за пределами страны, хотя сравнивать артистов между собой необходимо с учетом масштаба и специфики их карьеры.

Sabi ранее рассказывала, что сталкивается с критикой. Карьера 26-летней певицы начала активно развиваться в 2025 году. Известность ей принесли композиции «Я твой стресс», «Базовый минимум» и «Потому что так надо».

В одном из интервью артистка также называла себя звездой мирового масштаба, объясняя это гастролями в разных странах. Sabi выступала в США, ОАЭ, Грузии и странах Средней Азии, а также заявляла, что рассчитывает со временем достичь уровня певицы Шакиры.

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