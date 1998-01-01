Поветкин перенес операцию на локтях после боя с Джошуа

«Русский витязь» Александр Поветкин проходит реабилитацию после операции на обоих локтях, которую он перенес в ноябре. Об этом РИА Новости сообщил его менеджер Дмитрий Иванов.

По словам агента, 39-летний боксер уже приступил к упражнениям, а середине января 2019 года начнется полноценная подготовка к предстоящим поединкам.

— Его бой планируется на апрель, сейчас ведутся переговоры. Видимо, в программе Джошуа Саша проведет свой следующий поединок, — пояснил Иванов.

В сентябре Поветкин нокаутом проиграл британцу Энтони Джошуа. Это поражение стало вторым в профессиональной карьере Александра и первым досрочным. В активе российского боксера 34 победы. В октябре стало известно, что Поветкин проведет еще один-два поединка на профессиональной арене.

Ранее Пятый канал публиковал момент нокаута «русского витязя».