Высокие технологии и душевное тепло: как Москва совершенствует детские больницы

В столице продолжается масштабное обновление системы здравоохранения для маленьких пациентов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Собянин: Москва совершенствует детские больницы при помощи высоких технологий
В Москве работают девять детских больниц, а также специальные отделения больницы имени М. П. Кончаловского и ММКЦ «Коммунарка». О том, как они совершенствуются, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Современное оборудование, новые больничные корпуса и высокотехнологичные операции. В столице продолжается масштабное обновление системы детского здравоохранения», — написал градоначальник на своем канале в МАКС.
Только за 2025 год в московских стационарах получили качественное лечение свыше 330 тысяч детей, из них примерно 60 тысяч — из Подмосковья и других регионов России.
Кроме того, за последние пять лет объем медицинской помощи детям с применением высоких технологий вырос в два раза. В клиниках внедряют современные диагностические методы, а также развивают раннюю реабилитацию и формируют условия для комплексного сопровождения больных.
Большое внимание уделяется и психологическому состоянию детей. В клиниках открывают игровые и образовательные комнаты, а также устраивают спектакли и выступления артистов.
Ранее Собянин рассказал, как устроена работа знаменитой клиники доктора Рошаля.
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