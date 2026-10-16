Высокие технологии и душевное тепло: как Москва совершенствует детские больницы

Собянин: Москва совершенствует детские больницы при помощи высоких технологий

В Москве работают девять детских больниц, а также специальные отделения больницы имени М. П. Кончаловского и ММКЦ «Коммунарка». О том, как они совершенствуются, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Современное оборудование, новые больничные корпуса и высокотехнологичные операции. В столице продолжается масштабное обновление системы детского здравоохранения», — написал градоначальник на своем канале в МАКС.

Только за 2025 год в московских стационарах получили качественное лечение свыше 330 тысяч детей, из них примерно 60 тысяч — из Подмосковья и других регионов России.

Кроме того, за последние пять лет объем медицинской помощи детям с применением высоких технологий вырос в два раза. В клиниках внедряют современные диагностические методы, а также развивают раннюю реабилитацию и формируют условия для комплексного сопровождения больных.

Большое внимание уделяется и психологическому состоянию детей. В клиниках открывают игровые и образовательные комнаты, а также устраивают спектакли и выступления артистов.

Ранее Собянин рассказал, как устроена работа знаменитой клиники доктора Рошаля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.