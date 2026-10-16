Стало известно, кому проиндексируют социальные пенсии в 2027 году

Социальные пенсии в 2027 году проиндексируют почти 3,5 миллиона россиян

Социальные пенсии в 2027 году проиндексируют для почти 3,5 миллиона россиян. Об этом РИА Новости сообщил председатель президиума центрального правления Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

«Индексация социальных пенсий коснется 3,491 миллиона человек. Из них практически большая часть, подавляющая часть — это неработающие пенсионеры», — сказал он.

К данной льготной категории относятся граждане, у которых недостаточно трудового стажа. Помимо этого, проиндексируют пенсию лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе несовершеннолетних и инвалидов с детства. Выплаты увеличат также для лиц, потерявших кормильца.

Ранее финансист Игорь Балынин сообщил, что с 1 октября 2026 года на 4% увеличена пенсия для бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Помимо этого, суммы выплат выросли для граждан старше 80 лет, у кого день рождения в сентябре — именинникам положена фиксированная выплата 19 169 рублей, без учета надбавки за уход в 1 413 рублей.

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