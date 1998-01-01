На Украине пристыдили Порошенко за ужин в элитном ресторане

Военное положение, которое добавило проблем многим людям, не мешает украинской элите и ее развлечениям. В Незалежной обсуждают нескромный ужин Петра Порошенко в одном из самых дорогих ресторанов Киева.

Президента и его супругу журналисты заметили в элитном заведении, где подают морепродукты по цене, в два раза превышающей минимальную зарплату украинцев. Так, блюдо из устриц, гребешков и крабов обойдется почти в 5 тысяч гривен — это 12 тысяч рублей. И весь этот пир происходит во время войны! — возмущаются журналисты.

Сообщается, что компанию главе государства составил генеральный прокурор Юрий Луценко. Видимо, они обсуждали борьбу с коррупцией, — иронизируют пользователи Интернета.