На Украине пристыдили Порошенко за ужин в элитном ресторане

, 18:08 Видео 120

Украинский президент вместе с супругой отужинали в Киеве в дорогом ресторане, в то время, когда в стране царит нищета и действует военное положение.

Фото, видео: Пятый канал

Военное положение, которое добавило проблем многим людям, не мешает украинской элите и ее развлечениям. В Незалежной обсуждают нескромный ужин Петра Порошенко в одном из самых дорогих ресторанов Киева.

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Президента и его супругу журналисты заметили в элитном заведении, где подают морепродукты по цене, в два раза превышающей минимальную зарплату украинцев. Так, блюдо из устриц, гребешков и крабов обойдется почти в 5 тысяч гривен — это 12 тысяч рублей. И весь этот пир происходит во время войны! — возмущаются журналисты.

Сообщается, что компанию главе государства составил генеральный прокурор Юрий Луценко. Видимо, они обсуждали борьбу с коррупцией, — иронизируют пользователи Интернета.

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