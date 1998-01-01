Автомобиль адвоката фигуранта «дела Бабченко» сожгли в Киеве

Киевский адвокат Валентин Рыбин, защищающий интересы обвиняемого по делу об инсценированном «убийстве» журналиста Аркадия Бабченко, сообщил, что его автомобиль сожгли неизвестные в столице Украины, передает ФАН.
Юрист связал это с его профессиональной деятельностью, а именно с защитой Вячеслава Пивоварника, которого украинские силовики считают заказчиком вымышленной расправы над российским журналистом.
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Адвокат добавил, что не собирается поддаваться на такие «предупреждения» и покидать родной город и страну.
Ранее Пятый канал рассказывал о фотографии с «киллером», которую опубликовал Бабченко.