Автомобиль адвоката фигуранта «дела Бабченко» сожгли в Киеве

Киевский адвокат Валентин Рыбин, защищающий интересы обвиняемого по делу об инсценированном «убийстве» журналиста Аркадия Бабченко, сообщил, что его автомобиль сожгли неизвестные в столице Украины, передает ФАН.

Юрист связал это с его профессиональной деятельностью, а именно с защитой Вячеслава Пивоварника, которого украинские силовики считают заказчиком вымышленной расправы над российским журналистом.

— Мне кажется, СБУ очень не хочется, чтобы у Славы действительно был нормальный защитник, который вывернет наизнанку все это куриное дело и покажет обществу, каким образом была совершена маразматическая фальсификация , — заявил Рыбин.

Адвокат добавил, что не собирается поддаваться на такие «предупреждения» и покидать родной город и страну.

Ранее Пятый канал рассказывал о фотографии с «киллером», которую опубликовал Бабченко.