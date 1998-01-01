Автомобиль адвоката фигуранта «дела Бабченко» сожгли в Киеве

, 20:59 61

Как полагает Валентин Рыбин, угрозы связаны с защитой, так называемого «заказчика» убийства Аркадия Бабченко.

Фото: globallookpress.com

Тема:
«Убийство» Аркадия Бабченко 76

Киевский адвокат Валентин Рыбин, защищающий интересы обвиняемого по делу об инсценированном «убийстве» журналиста Аркадия Бабченко, сообщил, что его автомобиль сожгли неизвестные в столице Украины, передает ФАН.

Юрист связал это с его профессиональной деятельностью, а именно с защитой Вячеслава Пивоварника, которого украинские силовики считают заказчиком вымышленной расправы над российским журналистом.

— Мне кажется, СБУ очень не хочется, чтобы у Славы действительно был нормальный защитник, который вывернет наизнанку все это куриное дело и покажет обществу, каким образом была совершена маразматическая фальсификация, — заявил Рыбин.

Адвокат добавил, что не собирается поддаваться на такие «предупреждения» и покидать родной город и страну.

Ранее Пятый канал рассказывал о фотографии с «киллером», которую опубликовал Бабченко.

Тема:
«Убийство» Аркадия Бабченко 76
24 окт
Аркадий Бабченко выложил фото с «убийцей» за считанные часы до похмелья
13 сент
Подозреваемый в заказе «убийства» Бабченко признался, что был завербован СБУ
2 сент
Министр обороны Украины заикнулся об отставке во время разговора с пранкерами
2 сент
В сети обрушились на Бабченко за глумливый пост о смерти Кобзона и Захарченко
1 сент
В Киеве вынесен приговор организатору покушения на журналиста Бабченко
21 авг
Предполагаемый организатор «убийства» Бабченко признал вину
25 июл
Украинские полицейские «убили» бизнесмена по «сценарию Бабченко»
24 июл
Аркадий Бабченко послал на три буквы журналиста, обвинившего его в трусости
2 июл
«Он заслужил»: пранкер Лексус о звонке в СБУ от имени «избитого» Бабченко
24 июн
Паранойя, как и было сказано: Бабченко рассказал о жизни после «убийства»

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

22:30
Английские ученые доказали присутствие планеты-разрушителя в Солнечной системе
22:05
Парализованная спортсменка хочет отсудить 55 миллионов рублей у лечащего врача
21:43
Звезда сериала «Рабыня Изаура» рассказала, что привезет внучке из России
21:41
Сестра Элины Быстрицкой борется за наследство актрисы
21:28
Лукашенко назвал Россию ключевым внешним партнером
21:15
«Степе уже месяц» — Безруков выложил трогательное видео с сыном
20:59
Автомобиль адвоката фигуранта «дела Бабченко» сожгли в Киеве
20:50
Центробанк отверг предложение о запрете подарочных карт
20:37
Шойгу заявил о беспрецедентной оснащенности российской армии
20:29
Метеорит или нет? Геофизик прокомментировал «аномалию» под Хабаровском
20:16
Певец Влад Топалов сделал супруге подарок на рождение сына
20:11
Завершилось расследование дела о похищении Авраама Руссо
20:00
«Завернула в мамину шубу и уехала» — Милана Тюльпанова забрала сына у Кержакова
19:51
Московская полиция не стала возбуждать дело об избиении рэпера Гуфа
19:46
Брянский губернатор упрекнул мэра Клинцов за отдых дочери в Турции
19:35
Пользователи «Кинопоиска» назвали лучшие фильмы 2018 года
19:23
Момент обрушения нежилого дома на дорогу в Петербурге попал на видео
19:13
Женщин использовали как рабов: ФСИН подтвердила нарушения в колонии в Мордовии
19:06
Праздники сближают — дочь Пригожина Даная и Валерия помирились
18:44
Астрологический прогноз на 2019 год для всех знаков зодиака

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

11 дек

Time поставил в один ряд «воскресшего» Бабченко и убитого Хашогги

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Ежегодная пресс-конференция Путина — декабрь 2018 года

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама