Аркадий Бабченко решил вновь напомнить о себе и покинул Украину

Переехавший на Украину бывший российский журналист Аркадий Бабченко выполнил свое «обещание» и из-за смены власти в Киеве покинул новую родину. Об этом 42-летний уроженец Москвы написал в Facebook.

Бабченко напоминает, что еще весной, в разгар президентских выборов в Незалежной предупредил своих единомышленников, что непременно покинет страну, если победит «кандидат Х».

«Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались — Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал», — сетует он.

Facebook @Аркадий Бабченко

Бабченко также считает, что сейчас на Украине происходит «ползучий захват власти, капитуляция и откат в 1990-е».

Ранее о спешном и тайном отъезде бывшего журналиста обмолвился другой «борец» с Россией — Евгений Киселев, который позднее добавил, что тот уехал «то ли в Финляндию, то ли в Эстонию».

Вполне вероятно, что покинув Незалежную, Бабченко вновь решил напомнить о себе, ведь как журналист последние годы он себя никак не проявлял, а лишь предлагал подписчикам в соцсетях прислать ему деньги «на пиво». Также однажды он заявил, что очень устал и готов дать интервью минимум за 50 тысяч долларов.

За год до президентских выборов он поучаствовал в инсценировке собственного убийства, когда его якобы застрелили возле квартиры, а на самом деле он лишь полежал в луже свиной крови, пока заказные фотографы делали снимки «жертвы».

На следующий день Бабченко «воскрес» в присутствии своего покровителя — экс-президента Украины Петра Порошенко, который, по всей вероятности, пытался использовать этот «трюк» против Москвы.

В мае также сообщалось, что после провала «шоколадного короля» на выборах Аркадий Бабченко перебрался в Норвегию.