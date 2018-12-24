Певица Полина Гагарина, известная своими миниатюрными формами, опубликовала провокационное фото. Звезда рассказала, что собирается увеличить грудь. Перед тем, как ложиться на стол к хирургам, певица решила сделать «примерку»: Полина подложила под кофту елочные шары разного размера и поинтересовалась у фанатов, с какой грудью они хотели бы ее увидеть.

— Выбираю размер. Вы за второй или за троечку? Или все-таки в девушке важна душа? — спросила подписчиков звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 24 Дек 2018 в 8:00 PST

Армия поклонников Гагариной разделилась на два лагеря. Одни фанаты посоветовали Полине ничего не менять во внешности, так как главное, по их мнению, это душа. Мнения других разделись, но голоса за «троечку» все же перевесили. Нашлись и те, кто предложил альтернативное решение вопроса — оставить последнее слово за мужем.

Впрочем, не все поверили в серьезность намерений звезды. Люди решили, что певица ни за что не ляжет под нож, а провокационное фото нужно было ей только для пиара.

Ранее Пятый канал рассказывал о лицемерном призыве Полины Гагариной, который возмутил сеть.