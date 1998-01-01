Кому поможет новый закон о защите животных

, 5:28 Репортаж 85

Что нужно знать владельцам домашних животных, а также желающим организовать приют для бездомных четвероногих.

Фото, видео: Пятый канал

Один из самых резонансных законов этого года «О защите животных» — был принят Думой так оперативно, что эксперты до сих пор разбираются в его хитросплетениях.

Прежде всего, вводится юридическое понятие «жестокое обращение» — любые проявления которого под запретом — убийство, измор голодом и жаждой, нанесение увечий. Зоопарки, цирки, дельфинарии — должны получить лицензию. Приюты — под особый контроль. Владельцам домашних питомцев тоже не уйти от ответственности.

На месте нелегального приюта для животных под Нижним Новгородом теперь пепелище. Сколько здесь погибло животных никто не знает.

— Тут под соломой много крови, это говорит о том, что тут вирусная инфекция, похожая на энтерит. Животные голодные, в мисках нет еды — все заледенело.

Версия следствия — неравнодушные люди перечисляли приюту деньги, которые хозяйка использовала для собственного обогащения. Собакам не доставалось ничего. Но почему-то приговорить решили именно животных.

— Вам животных своих жалко?

— Что это за слово? Что значит жалко? Ну, судьба значит такая. У каждого своя судьба! — удивляется хозяйка незаконного приюта Инна Родионова.

Согласно новому закону, организация нелегального приюта теперь дело наказуемое. К тому же появится четкая формулировка — что такое «жестокое обращение с животными».

— Норм нет, они сейчас есть на разных уровнях власти в форме правил, но на федеральном уровне ничего такого нет. В принятом законе разработка таких норм поручена правительству, — сказал директор благотворительного фонда «Республика друг» Игорь Молоков.

Вовремя принятый закон мог бы спасти жизнь этому оленю из Воронежа. Он был украшением квест-шоу, посетители которого просто перекормили бессловесного артиста. До смерти. Теперь с точки зрения юрисдикции будут рассматривать даже рацион животных.

— Это будет, безусловно, ветеринарный надзор, который касается непосредственно животных, их состояния. Это полиция, если речь идет о правонарушениях, связанных с животными. Это прокуратура, если речь идет соблюдении в целом буквы закона. И это общественники, — пояснил председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Зоозащитники закон приветствуют, но, говорят, он еще требует доработок. Как, например, быть с многочисленным потомством кошек и собак?

В законе непременно надо прописать ответственность человека за животное, говорят в приютах. Купил, взял, а если потом решил отказаться или выбросить на улицу — должен понести наказание. Ведь сюда, в приют, щенков приносят целыми коробками — в этом помете, например, было сразу восемь.

К «последним гастролям» готовятся и многочисленные контактные зоопарки, чья деятельность тоже окажется вне закона. А дельфинарии и передвижные цирки не смогут работать без лицензии.

— Основной беспредел творится там, где частная организация начинает заниматься подобного рода досугом, где их деятельность не лицензирована, не контролируема, — говорит дрессировщик, Заслуженный артист Российской Федерации Эдгард Запашный.

Рядовым собачникам закон предписывает выгуливать питомцев только на спецплощадках. Но ведь их — по пальцам пересчитать! А как регламентировать стерилизацию или продажу животных? Вопросов остается много. Лишь бы все довели до ума, говорят зоозащитники, тогда будет достойное завершение года Собаки.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России официально зарегистрирована новая порода собак — шалайка.

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