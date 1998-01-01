Глава города Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства об усилении контроля за своевременной уборкой крыш многоквартирных домов. В документе перечисляются меры по предупреждению опасных ситуаций, которые могут возникать из-за образования наледи на кровлях, сообщает пресс-служба Смольного.

В частности, если управляющие организации — ТСЖ, ЖСК и ЖК — не выполняют свои обязанности по уборке крыш, то сотрудниками районных администраций по каждому случаю будет составлен акт с фотофиксацией нарушения.

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На его устранение управляющим организациям дадут сутки, при этом опасную зону необходимо огородить. По истечении установленного срока сотрудники районной администрации должны будут проверять, исправлена ли ситуация. Если этого не произошло, составляется второй акт.

Все эти документы из районных администраций будут передаваться в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Там нарушителей будут привлекать к административной ответственности.

Для физических лиц штраф составит от одной до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 тысяч до одного миллиона рублей.

— Эти средства позволят частично компенсировать затраты города на ликвидацию опасных ситуаций и их последствий, — отметили в Смольном.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Александр Беглов обещал дольщикам Петербурга «жестко взяться» за недобросовестные строительные организации города.