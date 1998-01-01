Проезд детей до семи лет на электричках в России может стать бесплатным

Активисты обратились в Комитет Госдумы по транспорту и строительству с просьбой рассмотреть предложение о бесплатном проезде детей до семи лет на пригородных поездах. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст обращения, имеющийся в распоряжении редакции.

Сейчас бесплатно проехать на электричке могут только дети до пяти лет, что, по мнению членов Общероссийского объединения пассажиров, является неправильным. В это же время правом бесплатного проезда на автобусах, троллейбусах и трамваях дети могут пользоваться еще в семь лет.

— Данная мера будет способствовать установлению справедливых правил проезда для детей на всех видах общественного транспорта , — отмечается в тексте обращения.

Ответа от профильного комитета Госдумы на это письмо пока не последовало.

Ранее Пятый канал сообщал, что московский «Аэроэкспресс» с 1 декабря возит детей до 14 лет за один рубль.