Путин поручил привлекать ветеранов СВО к востребованным профессиям

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 34 0

Первые результаты по этой работе должны представить уже в начале 2027 года.

Как ветеранам СВО помогают получить востребованную профессию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить экономику специалистами востребованных профессий, в том числе привлекая ветеранов СВО. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам выставки технологических компаний — участников конкурса «Знай наших» и пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени».

Правительство должно создать условия для подготовки необходимых кадров с учетом обновления атласа новых профессий.

Ответственным за выполнение задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Первый доклад необходимо представить до 1 февраля 2027 года, после чего отчитываться ежегодно.

Кроме того, Путин поручил Агентству стратегических инициатив совместно с платформой Национальной технологической инициативы и при участии Минобороны регулярно обновлять атлас новых профессий.

Ранее российский лидер отметил, что все парламентские партии включили ветеранов СВО в свои списки. Президент уверен, что они смогут внести вклад в работу Госдумы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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