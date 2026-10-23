Херсонская область восприняла договоренности в Алешках с воодушевлением

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 21 0

Власти рассчитывают, что достигнутые соглашения удастся реализовать на практике.

Гуманитарная операция в Алешках

Фото: © РИА Новости/Сергей Красноухов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Алешках достигнуты договоренности о доставке гуманитарной помощи и эвакуации жителей, желающих покинуть город. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем канале в мессенджере МАКС.

«С воодушевлением воспринял обнадеживающую информацию о достигнутых договоренностях по доставке гуманитарной помощи и эвакуации желающих покинуть Алешки», — написал он.

По словам Сальдо, ситуация в городе находится на контроле президента России Владимира Путина. Он также отметил роль уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой и российских военнослужащих в достижении договоренностей с украинской стороной.

Губернатор выразил надежду, что договоренности будут выполнены и гуманитарная операция состоится. Главной задачей он назвал сохранение жизней людей, обеспечение их безопасности и доставку необходимой помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Алешек на Херсонском направлении с 04:00 по московскому времени 27 октября будет введен режим тишины для проведения гуманитарной миссии. Российские военные возьмут на себя ответственность за защиту гуманитарного конвоя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:41
Два самолета с вернувшимися из плена военными сели в Подмосковье
21:31
Херсонская область восприняла договоренности в Алешках с воодушевлением
21:18
Путин поручил привлекать ветеранов СВО к востребованным профессиям
21:05
Объятия через силу: когда забота бабушек и дедушек становится некомфортной
21:00
Без приглашения не войдет: откуда взялось главное ограничение для вампиров
20:59
Семьям с детьми из Алешек помогут с эвакуацией и временным жильем

Сейчас читают

В моде — «покаянный овощ»: почему в России вновь полюбили этот продукт
«Это только начало»: адвокат назвал арест Ольги Мур «звоночком» для порноактрис
«Спирт» из «Мы из будущего»: как учительница привела Андрея Терентьева к славе
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео