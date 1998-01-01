Движение по первому участку трассы «Таврида» откроют под Новый год

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Отрезок автодороги соединит Керчь и Симферополь.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Движение по первому участку трассы «Таврида» будет запущено в ночь с 30 на 31 декабря, сообщает ТАСС. 190-километровый участок соединит Керчь и Симферополь.

«Таврида» — трасса в Крыму длиной 250 километров, которая должна соединить Керчь и Севастополь через Симферополь. Строительство дороги началось весной 2017 года.

На участке между Керчью и Симферополем для начала будут введены в строй две полосы из четырех, с ограничением скорости до 60 километров в час. При этом в окончательном варианте на четырехполосной «Тавриде» будет разрешено разогнаться до 90 километров в час. По планам, дорога заработает в полном формате в декабре 2020 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что строители «Тавриды» обнаружили в Крыму скифский некрополь.

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