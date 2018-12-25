Детская хоккейная команда замерзает в автобусе под Саратовской областью

Детская хоккейная команда «Кристалл-Саратов» замерзает в автобусе под Саратовской областью с вечера 24 декабря. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на мать одного из спортсменов.
По словам женщины, 24 декабря у юных хоккеистов был матч в Чебоксарах. На обратном пути у водителя автобуса возникли проблемы с транспортом из-за непогоды. Сейчас, по ее данным, дети уже продолжительное время находятся на трассе в 13 километрах от города Балаково.
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Ситуацию осложняет тот факт, что из-за большой минусовой температуры у автобуса замерзли двери, и дети не имеют возможности даже сходить в туалет.
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По данным МЧС, сейчас движение на трассе затруднено из-за заносов, на месте работает снегоуборочная техника. Автобус не стоит на месте, а медленно двигается по заснеженной дороге. Также в ведомстве сообщили, что дети обеспечены питанием.
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