Детская хоккейная команда замерзает в автобусе под Саратовской областью

Детская хоккейная команда «Кристалл-Саратов» замерзает в автобусе под Саратовской областью с вечера 24 декабря. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на мать одного из спортсменов.

По словам женщины, 24 декабря у юных хоккеистов был матч в Чебоксарах. На обратном пути у водителя автобуса возникли проблемы с транспортом из-за непогоды. Сейчас, по ее данным, дети уже продолжительное время находятся на трассе в 13 километрах от города Балаково.

— Детей никак не можем вернуть домой. Они уже сутки голодные, замерзают в автобусе, и никто не предпринимает меры , — цитирует женщину агентство «Свободные новости».

Ситуацию осложняет тот факт, что из-за большой минусовой температуры у автобуса замерзли двери, и дети не имеют возможности даже сходить в туалет.

— Мы обратились в МЧС Балакова, чтобы они со своей стороны помогли расчищать трассу от фур, которые не пускают автобус. А МЧС обратились за распоряжением к главе Балаковского района. На что глава района сказал, что это не его дело, он предпринимать ничего не может и ничего не сделает , — пожаловалась собеседница агентства, добавив, что в автобусе находятся 20 спортсменов в возрасте от 14 лет.

По данным МЧС, сейчас движение на трассе затруднено из-за заносов, на месте работает снегоуборочная техника. Автобус не стоит на месте, а медленно двигается по заснеженной дороге. Также в ведомстве сообщили, что дети обеспечены питанием.

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