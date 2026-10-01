Семеро учеников саратовской гимназии госпитализированы в инфекционную больницу

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.

В Саратове школьники госпитализированы с кишечной инфекцией

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Семеро учеников Национальной татарской гимназии Саратова были госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом РИА Новости рассказал замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

По словам чиновника, за последние сутки из гимназии в больницу доставили семь детей с признаками недомогания. Их жизни и здоровью, как отметил Грайфер, ничего не угрожает, медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Проверку обстоятельств произошедшего организовала прокуратура Волжского района Саратова. По предварительным данным ведомства, 30 сентября несовершеннолетние обратились за медицинской помощью из-за ухудшения самочувствия. У госпитализированных взяли необходимые анализы для установления причин состояния и постановки диагноза.

Параллельно специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование в связи с зарегистрированными случаями острой кишечной инфекции среди учащихся. Специалисты отбирают материалы у контактных лиц, сотрудников пищеблока и других работников гимназии, а также исследуют объекты внешней среды, продукты и готовые блюда.

Прокуратура также проверит организацию питания школьников и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Для исследований были отобраны суточные пробы приготовленной в гимназии пищи.

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