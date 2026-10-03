Мать и пятеро детей отравились угарным газом в Саратовской области

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

Следователи проверяют версию о неисправности газового оборудования.

Мать и пятеро детей отравились угарным газом в Балашове

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Шесть человек, включая мать и пятерых малолетних детей, госпитализированы после отравления угарным газом в Балашове Саратовской области. Об этом 3 октября сообщило региональное управление Следственного комитета.

«Устанавливаются обстоятельства отравления угарным газом шести человек, в том числе пятерых малолетних», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной версии, семья могла пострадать из-за неисправного газового оборудования. Эта причина пока рассматривается как предположение: следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Проводится проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». О возбуждении уголовного дела в приведенном сообщении не говорится.

Ранее, 28 сентября, в поселке Барсучий той же области произошло другое отравление угарным газом. В результате погибли две женщины в возрасте 90 и 56 лет.

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Мать и пятеро детей отравились угарным газом в Саратовской области

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