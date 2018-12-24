Гитарист Tokio Hotel сделал предложение Хайди Клум

Гитарист Tokio Hotel Том Каулитц сделал Хайди Клум предложение, сообщает The Sun. 45-летняя модель ответила согласием и рассказала о помолвке в Instagram.
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Под фото, где Клум обнимает Каулитца, при этом демонстрируя кольцо с бриллиантом, сразу появились комментарии с поздравлениями.
— Фото говорит обо всем. Счастья!
— Пара, созданная на небесах. Поздравляю!
— Поздравляю, красавица. Отличный способ отпраздновать Рождество. Желаю вам двоим всего лучшего, отличное кольцо.
Нашлись юзеры, которые вспомнили о разнице в возрасте: Клум старше Каулитца на 16 лет.
— У них разница 16 лет получается? Это ее 3 брак уже? Во баба дает, любви все возрасты покорны.
— О, вау, она усыновляет ребенка. Поздравляю.
Том Каулитц — гитарист группы Tokio Hotel, которую он основал со своим братом Биллом. Музыкальный коллектив был популярен в первой половине нулевых, особенно прославились их композиции «Schrei», «Durch den Monsun» и «Rette mich».
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