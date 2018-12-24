Гитарист Tokio Hotel сделал предложение Хайди Клум

, 10:44 50

Модель ответила «да» и поспешила поделиться радостью в Instagram.

Фото: Instagram @heidiklum

Гитарист Tokio Hotel Том Каулитц сделал Хайди Клум предложение, сообщает The Sun. 45-летняя модель ответила согласием и рассказала о помолвке в Instagram.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

I SAID YES ❤️

Публикация от  Heidi Klum (@heidiklum)

Под фото, где Клум обнимает Каулитца, при этом демонстрируя кольцо с бриллиантом, сразу появились комментарии с поздравлениями.

— Фото говорит обо всем. Счастья!

— Пара, созданная на небесах. Поздравляю!

— Поздравляю, красавица. Отличный способ отпраздновать Рождество. Желаю вам двоим всего лучшего, отличное кольцо.

Нашлись юзеры, которые вспомнили о разнице в возрасте: Клум старше Каулитца на 16 лет.

— У них разница 16 лет получается? Это ее 3 брак уже? Во баба дает, любви все возрасты покорны.

— О, вау, она усыновляет ребенка. Поздравляю.

Том Каулитц — гитарист группы Tokio Hotel, которую он основал со своим братом Биллом. Музыкальный коллектив был популярен в первой половине нулевых, особенно прославились их композиции «Schrei», «Durch den Monsun» и «Rette mich».

Ранее Пятый канал рассказывал о свадьбе Квентина Тарантино.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

11:05
Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
10:59
«Опасно для здоровья»: врачи запрещают пить шампанское с пеплом в новогоднюю ночь
10:52
Кадры с места жуткого ДТП с шестью погибшими в Краснодарском крае
10:44
Гитарист Tokio Hotel сделал предложение Хайди Клум
10:31
В московских аэропортах из-за снегопада отменяют рейсы
10:21
Как католики всего мира отмечают Рождество
10:10
«Если у вас нету тети»: советы тем, кто будет встречать Новый год в одиночестве
10:01
Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском
9:55
Майли Сайрус и Лиам Хэмсворт побывали на «секретной» свадьбе — фото и видео
9:37
Детская хоккейная команда замерзает в автобусе под Саратовской областью
9:25
Движение по первому участку трассы «Таврида» откроют под Новый год
9:15
Мантуров: Массовое производство «Аурус» запустят в Татарстане в 2020 году
8:52
Проезд детей до семи лет на электричках в России может стать бесплатным
8:38
Новые песни Пугачевой попали в сеть
8:23
Шнуров и Собчак могут заплатить многомиллионные штрафы за перепалку в Instagram
8:10
Росстат необходимо реформировать — Силуанов
7:58
«Я всю жизнь в политике» — Жан-Мари Ле Пен подумывает о следующих выборах
7:49
Власти Барселоны усилили меры безопасности после сообщений о возможных терактах
7:36
В Москву с Чукотки доставили американца для депортации на родину
7:29
Жан-Мари Ле Пен о протестах во Франции: «Желтые жилеты — это серьезно»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама