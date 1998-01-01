Жуткие кадры с места тарана автобусом пешеходов в КНР (18+)

Пять человек погибли, еще 21 получил ранения в результате нападения мужчины с ножом в городе Лунъянь в Китайской Народной республике, 25 ноября.

Как сообщает ТАСС, вооруженный ножом мужчина зашел в общественный транспорт, угнал автобус и протаранил группу людей. Известно, что нападавшего удалось задержать.

Раненым оказывается медицинская помощь. Мотивы предполагаемого злоумышленника пока неизвестны. Власти страны расследуют причины этого инцидента.

Ранее Пятый канал рассказывал о взрыве, который произошел в жилом доме в шведском городе Андерсторп в губернии Йенчепинг утром 25 декабря. По предварительным данным, причиной ЧП стала приведенная в действие взрывчатка.