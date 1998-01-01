Кошмар фермеров: Стаи страусов оккупировали земли северной Германии — репортаж

, 17:09 Репортаж 24

Нашествие страусов — угрожающее. Оно началось в Германии с побега с фермы нескольких пар.

Фото, видео: Пятый канал

Фермеры северной Германии столкнулись с экзотической проблемой. Их угодья оккупировали гости из Южной Америке. Стаи страусов нанду появились в этих местах несколько лет назад — и за это время успели не только привыкнуть к климату, но и расплодиться. Гигантские птицы по-хозяйски разгуливают вдоль автобанов и полей, уничтожая урожай. Убытки местных бюргеров уже исчисляются десятками тысяч евро.

В отличие от пугливых страусов, эти птички голову в песок не прячут. Гоняй их-не гоняй — не на тех напали. Удерут в припрыжку, да еще и на бешеной скорости.

Южно-американские нанду стали настоящей напастью не в каких-нибудь привычных для них пампасах, а в приморских районах Германии. И здесь они давно уже чувствуют себя даже лучше, чем дома.

Их новая среда обитания — поближе к полям немецких фермеров. В любую погоду и в любое время года. Расплодившихся здесь нанду сравнивают с этакой «саранчой». Хуже всяких вредителей. А что: поляна всегда накрыта, а уж аппетит — звериный. Поедают все подряд: рапс, пшеница, сахарная свекла; туристы и наивные местные жители еще, как назло, подкармливают.

— Мне они не мешают. Да, они забавные, — говорит местный житель Франк Шредер.

И только владельцы земель в отчаянии. Каждый ощипанный нанду Гектар обходится в тысячу евро убытков.

— Посмотрите, это — катастрофа. Тут сожрали, там сожрали, здесь… Это не-вы-но-си-мо! Я же не ради удовольствия выращиваю, вообще-то хочу заработать, — возмущается фермер.

Нашествие нанду — угрожающее. Оно началось в Германии всего-то — с побега с местной страусиной фермы нескольких пар. Но что в итоге:

Нынешней весной тут обитало уже 205 особей, к осени это число возросло до 566, а через каких-то 5 лет немецкая популяция нанду и вовсе может перевалить за тысячу.

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После таких прогнозов тут едва ли не в каждом землевладельце пробуждается живодер.

— Что нам может помочь, так это по-настоящему суровая зима, чтобы птенцы замерзли, у них не будет шанса выжить, потому что оперение у них еще слишком тонкое, — сокрушается руководитель фермерского союза земли Мекленбург-Передняя Померания Петра Беттхер.

Другие способы сопротивления — под запретом. Повсюду природоохранная зона: отстреливать нельзя, бить яйца — тоже. Да и «голыми руками» их тем более не возьмешь: эти экзотические птички — могут и сдачи дать. И попробуй только покуситься в ответ — «заклюют» экологи.

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