Трамп рассказал, что будет рад встрече с Путиным на саммит G20

Президент США прокомментировал возможное участие российского лидера.
Фото: © РИА Новости
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Лидер США Дональд Трамп не стал делать прогнозов о том, приедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20, который пройдет в Майами. При этом он дал понять, что хочет встретиться с главой РФ. Об этом он заявил в Белом доме.
«Не знаю, приедет ли он. Безусловно, я был бы рад его видеть», — сказал американский лидер.
Саммит G20 состоится 14–15 декабря в Майами, штат Флорида.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кремль принял приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит G20, которое отправил американский президент Дональд Трамп.
Также шерпа РФ в «Группе двадцати» Денис Агафонов заявил о намерении России принять участие в саммите G20 в Великобритании в 2027 году. Он подчеркнул, что Россия является полноправным членом G20. Российский шерпа считает, что пока преждевременно обсуждать, какие меры может принять Великобритания, чтобы ограничить участие России. По его мнению, если Лондон решит на это пойти, он совершит ошибку.
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