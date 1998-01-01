Видео: Спасатели ищут тело хабаровчанина, чей трехлетний сын чудом выжил в тайге

, 15:47 Видео 90

Спасатели несколько дней не могут найти тело мужчины провалившегося под лед на снегоходе в Хабаровском крае.

Фото, видео: YouTube @Телеканал 360

Хабаровские спасатели уже несколько дней пытаются найти тело мужчины, который выехал на снегоходе на лед и ушел под воду. Момент гибели отца видел трехлетний сын, которого местный житель оставил на берегу.

На кадрах поисковой операции видно, как на занесенном снегом льду реки Гур работают несколько спасателей. Они выпиливают куски льда, чтобы получить доступ к воде. По мнению поисковиков, именно где-то здесь должно находиться тело погибшего хабаровчанина. Из-за сильного течения реки Гур в этих местах водолазов к работе не привлекают. Спасателями уже исследовано более 2100 квадратных метров русла реки, но безрезультатно. Поисковая операция продолжается, сообщает телеканал 360

Ранее Пятый канал сообщал, что житель Хабаровского края рассказал, как спас ребенка в тайге.

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