Звезда «Папиных дочек» привлекла внимание к важным проблемам откровенным фото

, 20:59 Фото 1 197

Елизавета Арзамасова разместила снимок в платье с вырезом, при условии, что ее подписчики уделят время ролику про благотворительный фонд.

Фото: Instagram @liza_arzamasova

Лиза Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в «Папиных дочках», выложила в Instagram необычное фото, сообщают Дни.ру. На нем актриса позирует в довольно откровенном платье с глубоким вырезом. Причина такого пиара становится понятна из подписи к снимку — Елизавета привлекла внимание публики к проблемам пожилых людей.

 
 
 
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Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

— Давайте попробуем: вы смотрите на эту фотографию, Но потом внимательно читаете текст предыдущего поста. Да, это сделка. Праздничная сделка. Но мне очень нужно ваше внимание по важному вопросу, — значится в подписи к фото.

Предыдущий пост Арзамасовой рассказывает о фонде, который каждый Новый год старается устроить праздник пожилым людям, оставшимся в одиночестве. К посту прикреплен промо-ролик фонда, в котором снялась сама актриса, а также адрес сайта и номер, по которому можно перечислить средства.

Ранее Пятый канал рассказывал, что стало с актрисами из ситкома «Папины дочки».

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