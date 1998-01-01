Группа британских космологов из Оксфордского университета полагает, что Большой взрыв не был началом всего сущего, а является точкой перемены времени и пространства.

Позиция ученых изложена в статье под названием «Physics Letters B». Исследователи пытались найти ответ на извечный вопрос — что собой представляла Вселенная в первые мгновения после Большого взрыва и до него. Вопрос «нового» и старого» мира физики стараются обходить стороной, а британские ученые предложили новую интерпретацию этой загадки в рамках теории относительности Энштейна.

Космологи предположили, что до Большого взрыва существовала Вселенная обратного типа, где время шло вспять, а пространство сжималось. Таким образом, пространственно-временной континуум является зеркальным отражением самого себя. Место Большого взрыва британцы назвали «точкой Януса», в ней соприкасается все сущее. Эта точка и является началом нашей Вселенной и гибелью ее зеркальной версии.

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