Hyundai будет производить двигатели в Санкт-Петербурге

В Петербурге появится завод по производству двигателей и коробок передач для автомобилей Hyundai, а также центр исследований разработок, где будут проводиться испытания. Соответствующее соглашение подписали во вторник, 25 декабря, в Смольном глава города Александр Беглов и гендиректор находящегося в Петербурге ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Ли Ентэк.

— Соглашение, которое мы сегодня подписываем, имеет очень большое значение и для города, и для компании. Hyundai берет курс на повышение локализации своего производства с прицелом на девять лет, до 2027 года. Это то, на что город в настоящее время делает ставку в развитии автомобильного кластера В Петербурге вашей компанией будет запущено производство двигателей, коробок передач, новых моделей, — отметил Беглов.

По его словам, уже в следующем году начнется проектирование центра по разработке новых моделей. Всего в развитие завода в Петербурге будет вложено 16,6 миллиарда рублей. Глава города отметил также, что Hyundai является крупнейшим налогоплательщиком — в 2018 году компания перечислила в бюджет города 2,3 миллиарда рублей.

В свою очередь Ли Ентэк поблагодарил власти Санкт-Петербурга за сотрудничество, которое принесло ощутимые результаты за последние восемь лет.

— С подписанием сегодняшнего соглашения мы открываем эпоху еще более серьезного взаимодействия. Надеюсь, это будет иметь более реальный и ощутимый результат. В дальнейшем нас ждет строительство не только крупнейшего РНД-центра и модернизация производства. С помощью компаний группы Hyundai мы реализуем строительства завода двигателей с привлечением новых технологий автомобилестроения в России. Надеюсь, российский потребитель это оценит, и нас ждет успех в этом деле, — сказал господин Ли.

Ранее Пятый канал сообщал, что в начале 2018 года петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota показали лучший результат за последние четыре года по числу сошедших с конвейера автомобилей.