Как изменится жизнь россиян с 1 января

Большие перемены в новом году ждут тех россиян, кто любит совершать покупки за границей. С 1 января шопоголикам придется внимательнее следить за суммой в чеке. Если раньше можно было без проблем ввезти в страну товаров на полторы тысячи евро и на 50 килограммов, то с 1 января — за такую покупку уже придется платить таможенную пошлину. , Впрочем, специалисты уверяют, новогодние ограничения — это прежде всего удар по контрабандистам. Но ведь туристам от этого не легче, они уже подсчитывают будущие убытки и пытаются успеть на шопинг в последние деньки года уходящего.

— Смотрите, что мы привозили из Финляндии последний раз — смузи для ребенка, на мой взгляд, это очень вкусно я еще сама это ем.

Соки, йогурты, почти все детское питание родители Оливии закупают в соседней Финляндии. С транспортными расходами так, конечно, накладнее, но ребенок — дороже.

— У нее было высыпание на щеках и на подбородке. И во-вторых, просто отечественные продукты она уже не ест иногда, — говорит мама Оливии.

За границу Наталья и Дмитрий ездят по два раза в месяц. Но с Нового года, говорят, придется внимательнее следить за суммой в чеке. Если раньше можно было ввезти в страну товаров на полторы тысячи евро и 50 килограммов, то с 1 января — не больше 500 евро и 25 кило.

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— Теперь мы будем просто лишний раз беспокоиться о том, что заберут ли нас на границе наши продукты, еду, которую мы купили для себя и для малышки, — беспокоится отец семейства.

Но переживать стоит не только за купленное, но и за свое. Предположим, у вас в кармане дорогой смартфон за 600 евро. По возвращению в Россию на таможне вас могут заставить заплатить за собственный же гаджет. 30% от перебора в цене.

- Товары, бывшие в употреблении, содержат определенные отличительные признаки следы износа, а здесь мы уже будем по каждому случаю разбираться конкретно, если это не сезонный товар, который перемещает физическое лицо, либо количество товара превышает разумное. Много всяких нюансов, по которым мы будем работать, — пояснил заместитель начальника таможенного поста Александр Ткаченко.

Не хотите подвергать собственность финансовым рискам — заполняйте перед поездкой таможенную декларацию на дорогое имущество. Это бесплатно, но, если вы не юрист, время и нервы потратите точно.

— Человек неподготовленный, он вряд ли ее заполнит с первого раза грамотно, без какой-то посторонней помощи, и инструкций. Соответственно нужно посмотреть закон, почитать в интернете — как правильно заполнять декларацию. И заполнить ее в соответствии с действительностью, — советует юрист Максим Сафиуллин.

Иначе на родине граждан может ждать административный штраф за недостоверное декларирование в половину стоимости смартфона. Теперь представим, что вы купили такой же в подарок и хотите получить законный TAX FREE. И здесь дилемма. Вернуть НДС за заграничную покупку (около 60 евро), но заплатить пошлину за перебор (30 евро). Либо ничего не платить — выкинуть ценник и коробку, но остаться без бонуса.

— Вам все равно или все-таки? Вот все-таки как-то! Не очень? Не очень! Мы живем очень близко с границей и нам легче съездить в Финляндию что-то привезти, — говорит Людмила.

Впрочем, на таможне уверяют, новогодние ограничения направлены, прежде всего, против контрабандистов. Вот только простым туристам от этого уже не легче. В этом не самом загруженном таможенном пункте с самого утра в будни очереди на паспортный контроль и автомобильный досмотр. И не из-за приближающихся праздников. Люди просто торопятся закупиться по старым правилам.

И пусть с помощью новых ограничений планируется избавиться от контрабандистов, в успех этой кампании верится далеко не всем.