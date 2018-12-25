Юрист рассказал о законах, которые изменят жизнь россиян в будущем году

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В список попали четыре правовых акта, вступающих в силу в 2019-м.

Фото: www.globallookpress.com

Юрист Денис Зайцев рассказал, какие законы сильнее всего повлияют на жизнь россиян в 2019 году. Его персональный список приводит РЕН ТВ.

Самым влиятельным по мнению Дениса станет повышение ставки НДС на 2%. Увеличение налога неизбежно повлечет за собой рост цен на большинство товаров. Отмечается, что сохранится льготная десятипроцентная ставка на товары социального назначения, лекарства и медицинские изделия.

Следом идет закон, упраздняющий девять организационных форм дачных объединений. Вместо сложной системы будет всего два вида товарищества: садоводческое и огородническое. Кроме упразднения новый закон позволит строить на садовых участках капитальные сооружения, а значит на своей даче можно будет прописаться. Это можно сделать и сейчас, но гораздо более тернистым путем.

Также юрист упомянул налог на самозанятых, который в экспериментальном режиме вводят в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. Ставку для самозанятых определили так: 4% для работающих с физическими лицами и шесть для тех, кто взаимодействует с юридическими лицами.

Список замыкает страховка дольщиков недвижимости от обмана застройщиков, которая вводится с 1 июля. Финансирование строительства будет осуществляться по новой схеме: дольщики будут класть деньги на счета в банке, а застройщику придется пользоваться кредитами. Воспользоваться деньгами вкладчиков застройщик сможет только после сдачи жилья.

Ранее Пятый канал рассказывал о законе, повышающем размер МРОТ.

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