Разочарование года: Трамп убил веру в Санта-Клауса в семилетнем мальчике

, 22:09 Видео 66

Заявление американского президента, что верить в Санту в семь лет — ненормально, возмутило людей во всем мире. Что это значит для ребенка пятому каналу рассказала детский психолог.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @thedailybeast

Президент Соединенных Штатов убил веру в Санта-Клауса в семилетнем мальчике, чем вызвал бурю возмущения общественности и породил множество интернет-мемов. Дональд Трамп и его супруга Мелания накануне Рождества приняли участие в акции «NORAD отслеживает Санту», информирующую детей о передвижении запряженных оленями саней Санта-Клауса, летит с Северного полюса вокруг планеты.

Этой традиции положила начало ошибка в рекламе торгового центра. В 1955 году в качестве телефона Санта-Клауса, по которому дети могли позвонить волшебнику, был указан неверный номер — звонившие попадали в центр Континентального командования воздушно-космической обороны, которое теперь носит название NORAD. Дежуривший в тот день полковник Гарри Шоуп велел всем сотрудникам предоставлять всем звонящим детям «текущее местоположение Санты». Теперь в ежегодной акции принимают участие многочисленные волонтеры, часть звонков поступала в этом году в Белый дом.

— Привет, с Рождеством. Как у тебя дела? Сколько тебе лет? Ты хорошо учишься? Все еще веришь в Санту? Потому что в семь лет это уже не очень ненормально, не так ли? — сказал Трамп ребенку.

Такое бесцеремонное заявление, разрушающее всякое веру в чудо, возмутило пользователей сети.

— Он даже диалог с семилетним ребенком не мог не испортить!

— Трамп — похититель Рождества!

— Трамп соврал семь тысяч раз, но единственный раз, когда ложь можно было простить, он выбрал правду!

— Вы все еще верите в Fox news? Потому что в ваши 70 это ненормально.

— Эй, поклонники Трампа, вы до сих пор верите в демократию? Ведь в 72 это ненормально, не так ли? — пишут в соцсетях возмущенные комментаторы.

Объяснять ребенку, который верит в Деда Мороза, что его нет — по сути, разочаровать его во всех его самых лучших фантазиях, считает доктор психологических наук, детский психолог Оксана Защиринская.

— Есть ли смысл отнимать у человека веру в будущее, во что-то светлое, родное, близкое чудесное, пусть даже самое невозможное! Дело в том, что не стоит ребенка вообще ограничивать в верованиях. Если он хочет сам себя убедить в существовании Деда Мороза, и это действительно будет улучшать его жизнь, нет смысла отнимать у него все самые лучшие представления о том, как в жизни каждого из нас могут появляться люди очень добрые, светлые, несущие праздник, — сказала Защиринская в интервью Пятому каналу. — Многие из нас до сих пор в самых дальних закоулках своей души не готовы отказаться от Деда Мороза. И пусть эта вера живет в наших сердцах.

Пятый канал

Ранее Пятый канал сообщал, что примерно треть писем Деду Морозу в его резиденцию в Великом Устюге приходит от взрослых.

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