Глава Санкт-Петербурга вручил Пьехе орден «За заслуги перед Отечеством» — видео

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Александ Беглов передал певице поздравления и поцелуй от Владимира Путина.

Фото, видео: Пятый канал, Instagram @edyta_piecha

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил Народной артистке СССР Эдите Пьехе орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. На концерт в петербургском Дворце культуры имени Горького во вторник, 25 декабря, он приехал по поручению президента России, сообщает 78.ru.

— Владимир Путин попросил пожелать вам здоровья, а также сказал: «Скажи, что я ее люблю и передай ей поцелуй», — подчеркнул Беглов.

Он также поблагодарил легендарную певицу за ее творчество.

— Вы вошли в советскую эстраду ленинградской певицей и остались там звездой до сегодняшнего дня. Вас любят за то, что в вас живут наши ленинградские традиции: это элегантность, это благородство, это искренность. Ну, а артистизма — не занимать. Он у вас такой великолепный, такой наш, питерский и ленинградский! Спасибо вам за это большое! — отметил глава города.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивное интервью Эдиты Пьехи, которое она дала перед концертом в день своего 81-летия летом 2018 года.

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