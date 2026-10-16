«Камера, мотор!»: вышла песня погибшего военкора «Известий» Еремина про Моторолу

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 40 0

Музыкант Паша Нэро и проект «Рэп Взвод» довели работу над композиций до конца.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО

Вышла песня погибшего военкора «Известий» Еремина про комбата Моторолу

Музыкальный проект «Рэп Взвод» выпустил песню, посвященную командиру ополченцев ДНР Арсену Павлову с позывным Моторола. Автор текста — кавалер Ордена Мужества, военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, погибший в 2024 году в зоне специальной военной операции. Пост и клип песни опубликовали представили проекта в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; .5-tv.ru

Журналист успел написать текст и записать демо, планируя сделать из него полноценную песню после возвращения из командировки. Продюсер проекта «Рэп Взвод» Андрей Михеев в беседе с «Известиями» заявил, что черновик был «сырым», но они с товарищами решили довести дело Еремина до конца.

«Еремин тогда очень хотел сделать песню, посвященную Мотороле. И когда он заезжал на студию, записал черновую версию композиции. Это была именно демка, которую надо было еще дорабатывать и доводить до ума», — рассказал он.

Соавтором погибшего корреспондента стал музыкант и ветеран СВО Паша Нэро. Он немного изменил текст, но в припеве сберегли даже оригинальный голос Семена.

В 2025 году в здании МИЦ «Известия» открыли мемориальную плиту в память о Семене Еремине. Коллеги вспоминают его, как отважного и талантливого журналиста. С первых дней СВО он работал в зоне боевых действий, вдохновляя товарищей своим спокойствием в самых трудных и опасных ситуациях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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