Милонов предложил телешоу «Дом-2» сниматься на ядерном полигоне на Новой Земле

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Депутат Госдумы подчеркнул, что это самое подходящее место для подобного шоу.

Фото: www.globallookpress.com

Виталий Милонов выказал интерес к дальнейшей судьбе участников реалити-шоу «Дом-2», которые скоро станут «бездомными». В интервью Агентству городских новостей «Москва», народный избранник предложил выделить для съемок телевизионного проекта участок на территории ядерного полигона на Новой Земле.

— Нужно освободить площадку, а взамен ничего не давать. Выгнать их и запретить Московской области давать площадку, Тульской, Тверской. Пускай они снимают на Новой Земле «Дом-2», где происходили испытания ядерного оружия — там пусть снимают. Там им самое место, — подчеркнул Милонов.

Через территорию съемочной площадки, где сейчас расположена студия реалити-шоу «Дом-2», в августе 2019 года будет проложена дорога. Как стало известно СМИ, съемочной группе для продолжения работы выделили место рядом с попавшим под снос павильоном.

Ранее Пятый канал сообщал, что Виталий Милонов написал письмо Деду Морозу, в котором предложил зимнему кудеснику повысить пошлины на срубленные ели.

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