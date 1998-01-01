Формула-1 поздравила всех поклонников гонок необычной рождественской открыткой. На ней изображена традиционная упряжка Санта-Клауса с десятью оленями, но на каждом из них есть красная накидка с эмблемой.

Для тех, кто смотрит Формулу-1, смысл эмблем понятен — все они обозначают команды нынешнего сезона. Расположение оленей тоже выбрано не случайно — первым идет Mercedes, вторым — Ferrari и так далее, в соответствии с местами в чемпионате.

Подписчикам Twitter «Формулы» такое поздравление пришлось по душе.

— А разве не Ferrari должна быть с красным носом?

— А, теперь понятно, как Санта доставляет все подарки вовремя.

— Кто-нибудь заметил шлем Айртиона Сенны (бразильский автогонщик, попавший в смертельную аварию в 1994 — прим. ред.)? Он и есть Санта!

Ранее Пятый канал рассказывал о болидах Формулы-1 на Дворцовой площади Петербурга.