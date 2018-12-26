Киркоров устроил Пугачевой сюрприз на своем концерте

, 10:28 Видео 26

Поп-король спел несколько песен для бывшей жены.

Фото: www.globallookpress.com

Популярный певец Филипп Киркоров посвятил сольный концерт в спорткомплексе «Олимпийский» бывшей жене Алле Пугачевой. Во время выступления исполнитель не раз вспоминал Примадонну, которая наблюдала за происходящим из VIP-ложи. Певец назвал певицу своим «первым продюсером и первым учителем» и в знак благодарности спел несколько песен специально для нее, пишет «Экономика сегодня».

Я помню, как 16-летним пареньком сидел где-то вверху и учился у нее, у женщины, которая поет, — сказал Киркоров.

 
 
 
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#филиппкиркоров

Публикация от  учитель начальных классов (@larisastelmakhova)

Алла Пугачева стала женой Филиппа Киркорова в 1994 году. Брак продлился одиннадцать лет. После завершения отношений Примадонна снова вышла замуж — ее избранником стал юморист Максим Галкин, Филипп Киркоров до сих пор одинок.

Выступление поп-короля стало одним из последних в «Олимпийском» в 2019 году. Совсем скоро спортивный комплекс отправится на реконструкцию, которая завершится только в 2021 году.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, чем Киркоров удивил гостей на дне рождения дочери.

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