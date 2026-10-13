Жены-изменщицы по дате рождения: в какие числа рождаются самые неверные женщины

Как по дате рождения вычислить склонность женщины к изменам? Нумерологи предлагают искать подсказки в числах: с ними они связывают тягу к свободе, потребность во внимании и стремление к новым эмоциям.

Какие даты выделяет нумеролог и астролог-таролог Елена Совершенова и почему их нельзя считать «приговором» отношениям? Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Женщины-пятерки: свобода важнее привычного сценария

Кто изменяет чаще: самые неверные женщины и жены по дате рождения, нумерология. Фото: 5-tv.ru

Первая группа — женщины, родившиеся 5-го, 14-го или 23-го числа. В нумерологии это число связывают со свободолюбием и потребностью в новых впечатлениях.

Такой женщине может быть сложно годами жить по одному и тому же сценарию, когда каждый день похож на предыдущий: работа, дом, ужин, бытовые дела — и снова по кругу. Ей нужны события, новые люди, поездки, разговоры и ощущение движения.

При этом женщина-пятерка вполне способна построить долгий брак. Главное, чтобы отношения не превращались для нее в исключительно бытовой союз.

«Если в паре давно ничего не происходит, кроме решения повседневных вопросов, женщина может начать чувствовать, что жизнь проходит где-то рядом. Особенно если партнер перестает воспринимать ее как отдельного человека со своими интересами и видит в ней только жену и мать.

И тогда появление нового человека может оказаться особенно притягательным. Причем он вовсе не обязательно должен быть объективно лучше нынешнего партнера. С ним просто снова интересно: появляются переписка, ожидание встреч, неизвестность и ощущение новизны», — объясняет нумеролог.

Именно поэтому для пятерки особенно важны развитие и движение внутри отношений. А вот чрезмерный контроль и однообразие такая женщина, по мнению Елены Совершеновой, переносит особенно тяжело.

Тройки: им необходимо внимание

Кто изменяет чаще: самые неверные женщины и жены по дате рождения, нумерология. Фото: 5-tv.ru

Вторая группа — женщины, родившиеся 3-го, 12-го, 21-го или 30-го числа.

Для тройки большое значение имеет внимание окружающих. Такой женщине нравится чувствовать себя привлекательной, интересной и замеченной. Она может любить комплименты, красивые вещи, общение, ухаживания и флирт.

Это не обязательно говорит о неуверенности в себе. Иногда человеку просто действительно приятно видеть реакцию окружающих и понимать, что он по-прежнему вызывает интерес.

Проблема может возникнуть тогда, когда постоянный партнер к этому вниманию привыкает. Мужчина перестает замечать новую прическу, делать комплименты или говорить женщине, что она красивая. А затем рядом оказывается человек, который обращает внимание на каждую мелочь.

«Тройка способна буквально расцвести от такого отношения. Причем история может начинаться совершенно невинно: комплимент коллеги, сообщение в социальных сетях, дружеский разговор или легкий флирт. Женщина может искренне считать, что ничего серьезного не происходит. Но если в отношениях уже давно существует эмоциональный вакуум, новое общение постепенно способно занять все больше места», — предупреждает Елена.

Поэтому слабым местом тройки эксперт называет потребность постоянно чувствовать себя интересной и привлекательной для партнера.

Единицы: им трудно мириться с контролем

Кто изменяет чаще: самые неверные женщины и жены по дате рождения, нумерология. Фото: 5-tv.ru

Третья группа — женщины, родившиеся 1-го, 10-го, 19-го или 28-го числа.

Это уже совсем другая история. Единицу в нумерологии связывают с независимостью. Такой женщине может быть особенно сложно находиться в отношениях, где партнер пытается диктовать ей, как одеваться, с кем общаться, куда ходить и что делать.

«Чем сильнее контроль, тем сильнее может становиться желание доказать собственную самостоятельность. Однако это не означает, что женщина обязательно будет изменять. Для нее принципиально важнее сама возможность оставаться хозяйкой собственной жизни», — подчеркнула нумеролог.

Кроме того, такие женщины могут обращать внимание на ярких и самостоятельных людей. Особенно важным становится уважение к партнеру. Если женщина перестает видеть в мужчине человека, которым восхищается, а рядом появляется тот, кто кажется ей сильным, интересным или успешным, ситуация может стать испытанием для отношений.

Поэтому здесь речь идет не столько о тяге к романам на стороне, сколько о том, насколько женщина ощущает себя свободной и продолжает уважать человека, с которым находится рядом.

Семерки: риск может быть в эмоциональной близости

Кто изменяет чаще: самые неверные женщины и жены по дате рождения, нумерология. Фото: 5-tv.ru

Четвертая группа — женщины, родившиеся 7-го, 16-го или 25-го числа.

На первый взгляд семерка может показаться наименее склонной к изменам. Такие женщины часто закрыты, избирательны и не нуждаются в большом количестве поклонников.

Но именно здесь, считает Елена Совершенова, есть другая особенность. Семерка может жить насыщенной внутренней жизнью, о которой партнер практически ничего не знает.

Если ей плохо в отношениях, она не обязательно устроит скандал или сразу потребует перемен. Она может постепенно закрываться, меньше говорить о своих переживаниях и все больше уходить в себя. И тогда появляется риск эмоциональной измены.

Например, женщина знакомится с человеком, с которым неожиданно может говорить обо всем. Он слушает ее, понимает, разделяет ее интересы. Поначалу она может даже не воспринимать это как угрозу отношениям и искренне говорить: «Мы просто общаемся».

«Однако со временем новый знакомый способен занять в ее эмоциональной жизни гораздо больше места, чем собственный партнер. Внешне при этом в семье может ничего не меняться. Женщина продолжает жить привычной жизнью, но внутренне уже все сильнее отдаляется от мужчины», — объясняет Совершенова.

Поэтому для семерки особенно опасным эксперт считает длительное эмоциональное одиночество в отношениях.

Какие женщины по дате рождения считаются самыми свободолюбивыми

Кто изменяет чаще: самые неверные женщины и жены по дате рождения, нумерология. Фото: 5-tv.ru

Когда эксперта спрашивают, существует ли одно число, которое можно назвать самым сложным именно с точки зрения стабильности отношений, она выделяет пятерку.

Речь идет о женщинах, родившихся 5-го, 14-го или 23-го числа. Но не потому, что они обязательно изменяют. По мнению Елены Совершеновой, пятерке действительно особенно трудно жить без свободы, новизны и впечатлений.

«Если женщина чувствует себя живой внутри отношений, необходимости искать эмоции где-то еще может не возникать. Но если союз превращается для нее в клетку, однообразие и постоянные ограничения, она может одной из первых задуматься о том, что находится за пределами привычной жизни», — отметила эзотерик.

Поэтому здесь особенно важно не путать любовь к свободе с неверностью.

Что говорят числа о женщинах в отношениях

Кто изменяет чаще: самые неверные женщины и жены по дате рождения, нумерология. Фото: 5-tv.ru

Если собрать все группы, выделенные экспертом, получится четыре основных типа.

5-е, 14-е и 23-е числа — свободолюбивые женщины, которым нужны новые впечатления, движение и развитие.

3-е, 12-е, 21-е и 30-е числа — женщины, для которых особенно важно внимание, общение и ощущение собственной привлекательности.

1-е, 10-е, 19-е и 28-е числа — независимые женщины, которые тяжело переносят контроль и особенно нуждаются в уважении со стороны партнера.

7-е, 16-е и 25-е числа — более закрытые женщины, у которых сложности могут быть связаны не с открытым флиртом, а с эмоциональным отдалением и появлением человека, которому они начинают доверять больше, чем своему партнеру.

Почему дата рождения не определяет верность на 100%

Кто изменяет чаще: самые неверные женщины и жены по дате рождения, нумерология. Фото: 5-tv.ru

Елена Совершенова отмечает, что нумерологию лучше рассматривать как инструмент, помогающий выявить потенциальные потребности человека.

«Пятерке важно не чувствовать себя запертой, тройке — получать внимание, единице — сохранять свободу и уважение, а семерке — иметь возможность быть эмоционально близкой с партнером и говорить о том, что происходит внутри», — советует она.