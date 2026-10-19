«Не пою для народа?» — Кай Метов прервал концерт в Алматы из-за криков пьяного зрителя
Артист в ответ на требование исполнить хит спел его медленно и нудно.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Кай Метов прервал концерт в Алматы из-за криков пьяного зрителя
Заслуженный артист России Кай Метов прервал выступление в Алматы, отреагировав на громкие требования одного из зрителей. Об этом исполнитель рассказал в личном блоге.
Концерт прошел 17 октября. В этом городе прошло детство артиста и были сделаны первые музыкальные шаги. Однако прием публики оказался не таким, на какой он рассчитывал. Один из зрителей принялся громко выкрикивать название хита «Position № 2» и настаивать, чтобы Кай спел «для народа». Такое поведение возмутило музыканта. Он остановил программу и обратился к залу.
«А я сейчас не пою для народа? Плохо, что вы не слышите. Я исполняю в общем-то все то, что исполнял всегда», — заявил Метов.
Далее артист уточнил, чего добивается мужчина, и отметил, что ему подсказали, как поступать в таких случаях.
«Мне сказали, что если кто-то из зала кричит, садись за рояль и очень медленно, нудно и противно пой эту песню», — приводит его слова.
Затем Кай вправду занял место за роялем и затянул песню под собственный аккомпанемент, а зал поддержал певца аплодисментами и хором пропел строки хита.
После концерта музыкант связался с подписчиками через личный блог.
«Среди сотен зрителей один изрядно подвыпивший мужчина, очевидно, понимая, что до второй части концерта его может не хватить, стал очень громко требовать „для народа нашу песню“. <...> Мне пришлось остановить выступление и попробовать его успокоить, спев медленно фрагмент песни, которую, как мне показалось, он очень ждал и боялся не дождаться», — рассказал Кай.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Александр Серов после выступления вместе с дочерью Мишель в Москве рассказал о взаимоотношениях с ней и о роли музыки в ее жизни. Музыкант подчеркнул, что не занимается продвижением дочери в шоу-бизнесе. По словам Серова, несколько лет назад между ним и дочерью, как утверждается, случались разногласия. Однако на сегодняшний день серьезных конфликтов нет.
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