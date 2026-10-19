На юбилее МУЗ-ТВ установили рекорд России с участием 23 артистов

На юбилейном шоу МУЗ-ТВ официально зафиксировали рекорд Книги рекордов России: 23 популярных артиста объединились для создания совместного трека «Звезды становятся ближе». Композицию подготовили Filatov & Karas совместно с командой телеканала.

В записи приняли участие Сергей Жуков, Сергей Лазарев, ANNA ASTI, Григорий Лепс, Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Лолита, группа «Иванушки», Seville, Люся Чеботина, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Николай Басков, «Дискотека Авария», Filatov & Karas, МОТ, Ани Лорак, Алсу, Татьяна Куртукова, BEARWOLF, A’Studio и Galibri & Mavik.

Ключевым условием для фиксации рекорда стало то, что у каждого участника должно быть более миллиона прослушиваний на стриминговых сервисах за последний месяц.

Генеральный директор МУЗ-ТВ Захар Бабин подчеркнул, что юбилей стал общим праздником артистов и зрителей.

«30 лет МУЗ-ТВ — это три десятилетия громких хитов, ярких имен, легендарных программ, масштабных концертов и любимой музыки, которая звучит в сердцах миллионов», — сказал он.

Во время шоу прозвучали 30 хитов, символизировавших разные годы истории телеканала — от 1996-го до 2026-го. На сцену вышли Zivert, «Иванушки», «Танцы минус», Найк Борзов, Сергей Лазарев, Лолита, Елка, DJ Smash, Ольга Бузова, Владимир Пресняков и другие артисты.

Звезды также поделились личными воспоминаниями, связанными с МУЗ-ТВ.

«Первое, что приходит в голову, конечно, первая тарелка Премии МУЗ-ТВ, когда у меня выстрелила песня „Life“. Я получила тарелку „Прорыв года“, на которую я, честно говоря, сидя в зале, даже не рассчитывала», — призналась Zivert.

Участники группы «Дискотека Авария» назвали МУЗ-ТВ своим многолетним надежным партнером.

«МУЗ-ТВ все эти годы был нашим добрым, верным, надежным партнером. И мы, надеюсь, всегда отвечали ему взаимностью», — отметили музыканты.

Лолита вспомнила один из самых ярких эпизодов своей истории с телеканалом.

«Мое первое воспоминание… Ну, нельзя такое говорить! Я разводилась, сильно выпила со своим другом Игорем Гуляевым и потом вышла петь „Раневскую“. Представляете, какое сильное у меня воспоминание?» — рассказала певица.

Seville призналась, что особенно дорожит моментами, связанными с Премией МУЗ-ТВ.

«В позапрошлом году мы забрали две тарелки Премии МУЗ-ТВ, выступали со Львом Валерьяновичем Лещенко, и я расплакалась на церемонии награждения», — поделилась артистка.

Алсу, в свою очередь, вспомнила первую Премию МУЗ-ТВ в 2003 году.

«Я забрала главную награду и стала „Лучшей исполнительницей“. Я прекрасно помню, как это было, свое состояние. Я искренне была удивлена и растрогана», — сказала певица.

Трек «Звезды становятся ближе» уже доступен на музыкальных платформах. Сейчас также идет работа над клипом, в котором приняли участие все исполнители композиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Успенская высоко оценила исполнение своей песни «Небо» певицей Kiliana в шоу «Битва поколений: Новый вызов». Артистки встретились в раунде «Кавер на оппонента»: Успенская исполнила композицию Kiliana «Жиганская», а молодая певица представила собственную версию песни «Небо».

Успенская отметила эмоциональность и сложность исполнения Kiliana. Положительно выступление также оценили Александр Буйнов и Dead Blonde. Александр Шоуа похвалил живой голос певицы, однако предположил, что в финальном припеве ей было непросто справиться с волнением.

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