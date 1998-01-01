ВКонтакте за год выплатила разработчикам игр два миллиарда рублей

Команда ВКонтакте подвела «игровые» итоги года — в 2018 году соцсеть заплатила разработчикам игр два миллиарда рублей. также представители платформы в своем блоге рассказали, что игры запускали 55 миллионов пользователей, а устанавливали — 175 миллионов.

ВКонтакте присвоила играм в соцсети награды в нескольких номинациях. Лучшей игрой платформы Direct Games стал «Малиновый джем: три в ряд», номинацию «Выбор редакции» выиграл «Прыгун», а приз зрительских симпатий получили «Сокровища пиратов». «Чемпионом» среди игр всего ВКонтакте оказались «Хроники Хаоса», которые получили гран-при.

— В 2018 году мы представили огромное количество новых инструментов в Direct Games и на веб-платформе, чтобы усовершенствовать привлечение и удержание игроков. Десятки обновлений повысили оборот платформы, большую часть которого — 2 миллиарда рублей — как и всегда, получают именно разработчики, — рассказал руководитель игровой платформы ВКонтакте, Максим Бабичев.

Ранее Пятый канал публиковал музыкальные итоги года ВКонтакте: соцсеть определила 30 самых прослушиваемых треков.