ВКонтакте назвал самые популярные треки уходящего года

ВКонтакте и сервис Boom назвали самые прослушиваемые треки 2018 года. Список из 30 композиций опубликован в блоге команды ВКонтакте.
«Чемпионом» 2018 года стал рэпер CYGO — его трек «Panda E» пользователи VK Music и Boom прослушивали чаще всего. На втором месте расположился MATRANG c композицией «Медуза», третья позиция за «Минимал» Элджея. Примечательно, что в первой десятке всего один зарубежный трек — «Rockstar» рэпера Post Malone, ставший шестым.
Также ВКонтакте объявили самый прослушиваемый альбом — им стал «JANAVI» от дуэта HammAli & Navai.
Ранее Пятый канал рассказывал, какие компьютерные игры стали самыми популярными по версии ВКонтакте.