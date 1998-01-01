ВКонтакте назвал самые популярные треки уходящего года

ВКонтакте и сервис Boom назвали самые прослушиваемые треки 2018 года. Список из 30 композиций опубликован в блоге команды ВКонтакте.

«Чемпионом» 2018 года стал рэпер CYGO — его трек «Panda E» пользователи VK Music и Boom прослушивали чаще всего. На втором месте расположился MATRANG c композицией «Медуза», третья позиция за «Минимал» Элджея. Примечательно, что в первой десятке всего один зарубежный трек — «Rockstar» рэпера Post Malone, ставший шестым.

Также ВКонтакте объявили самый прослушиваемый альбом — им стал «JANAVI» от дуэта HammAli & Navai.

—Особенно приятно, что большая часть рейтинга состоит из творчества молодых артистов — ВКонтакте на постоянной основе поддерживает новых исполнителей и помогает открывать таланты, — сказал Роман Богаутов, руководитель продвижения сервиса VK Music.

Ранее Пятый канал рассказывал, какие компьютерные игры стали самыми популярными по версии ВКонтакте.