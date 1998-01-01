В Китае ждут появления на свет первого клонированного котенка

В Китае в марте 2019 года ожидают рождения первого искусственно созданного котенка. Компания-производитель считает маловероятным, что этот проект представит большой интерес в научном плане. А что касается развития рынка Китая, то здесь явно прослеживается огромный потенциал.

Как рассказывают специалисты, клоны будут в точности воспроизводить оригинал, с которого была создана копия. Разница лишь в том, что у клонированного животного нет такой же памяти и привычек.

Помимо кошек в Китае уже занимаются клонированием щенков. Каждый из них обойдется покупателю примерно в 55 тысяч долларов. Сейчас на этих животных уже претендуют 20 клиентов.

Ранее Пятый канал рассказывал, что китайские ученые объявили о прорыве в клонировании кошек.